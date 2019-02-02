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ТЭК 02.02.2019 15:59

Добыча нефти в РФ в январе-19 на 0,4% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше января-18 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе 2019 года составила 48,11 млн тонн, что на 3,9% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 0,4%.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в январе 2019 года повысился на 3,4% по сравнению с январем 2018 года, составив 20,49 млн тонн.

Объем добычи газа в России в январе составил 67,43 млрд куб. м, увеличившись на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по январь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года добыча газа выросла на 3,1% и составила 67,43 млрд куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]