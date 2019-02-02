Добыча нефти в РФ в январе-19 на 0,4% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше января-18 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе 2019 года составила 48,11 млн тонн, что на 3,9% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 0,4%.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в январе 2019 года повысился на 3,4% по сравнению с январем 2018 года, составив 20,49 млн тонн.

Объем добычи газа в России в январе составил 67,43 млрд куб. м, увеличившись на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по январь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года добыча газа выросла на 3,1% и составила 67,43 млрд куб. м.