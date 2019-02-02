Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в январе 2019 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 67,43 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе 2019 года добыли 50,94 млрд куб. м газа.
Одна из крупнейших независимых газовых компаний - "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - за первый месяц текущего года произвела 5,47 млрд куб. м. Операторы СРП с начала года добыли 2,33 млрд куб. м.
Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе 2019 года добыли НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) - 3,89 млрд куб. м, "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 1,77 млрд куб. м, "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 1,73 млрд куб. м, "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 812,42 млн куб. м, "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 214,04 млн куб. м, "Славнефть" - 84,45 млн куб. м, "Татнефть" (MOEX:TATN) - 81,63 млн куб. м, "Башнефть" (MOEX:BANE) - 56,12 млн куб. м.
Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.
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