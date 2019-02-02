Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев

ТЭК 02.02.2019 12:10

Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в январе 2019 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 67,43 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе 2019 года добыли 50,94 млрд куб. м газа.

Одна из крупнейших независимых газовых компаний - "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - за первый месяц текущего года произвела 5,47 млрд куб. м. Операторы СРП с начала года добыли 2,33 млрд куб. м.

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе 2019 года добыли НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) - 3,89 млрд куб. м, "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 1,77 млрд куб. м, "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 1,73 млрд куб. м, "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 812,42 млн куб. м, "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 214,04 млн куб. м, "Славнефть" - 84,45 млн куб. м, "Татнефть" (MOEX:TATN) - 81,63 млн куб. м, "Башнефть" (MOEX:BANE) - 56,12 млн куб. м.

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к хищениям газа у Газпрома на 30 млрд руб. Азербайджан в 2018г импортировал из РФ около 1 млрд кубометров газа Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019г составит $165 за 1 тыс. куб. м. - "Газпром" И.о. вице-премьера Армении второй раз за неделю приехал в Газпром обсудить поставки в 2019г Россия гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной - Новак Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м, Путин напоминает, что рыночная цена должна быть $200

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]