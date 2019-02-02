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ТЭК 02.02.2019 16:49

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе-19 повысился на 3,4%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе 2019 года составил 20,49 млн тонн, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,84 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за первый месяц текущего года всего было экспортировано 18,24 млн тонн нефтяного сырья (из них 16,56 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,93 млн тонн.

В январе в дальнее зарубежье было экспортировано 20,49 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 3,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,84 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 3,39 млн тонн российского нефтяного сырья, МНТ Козьмино - 2,74 млн тонн, СМП Усть-Луга - 1,4 млн тонн, Новороссийск - 1,36 млн тонн.

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) в январе 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 8,83 млн тонн, "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 2,82 млн тонн, "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 1,59 млн тонн, "Татнефть" (MOEX:TATN) - 1,1 млн тонн, "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 753,83 тыс. тонн.

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за первый месяц текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 1,21 млн тонн нефти.

Транзит Казахстана в январе 2019 года составил 1,46 млн тонн, Белоруссии - 138 тыс. тонн, Азербайджана - 84,96 тыс. тонн.

Российские нефтяные компании в январе 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 1,6% - до 1,55 млн тонн. Экспорт в Белоруссию сохранился на уровне 1,55 млн тонн нефти. В Узбекистан и российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]