Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся своим земляком Романом Насировым

Представители азербайджанской диаспоры в Украине радостно встретили новость о выдвижении на пост Президента Украины бывшего начальника Фискальной службы Украины Романа Насирова, который является азербайджанцем по происхождению.

Роман Насиров, еще будучи народным депутатом Украины, неоднократно высказывался относительно поддержки территориальной целостности и независимости Азербайджана, подчеркивая необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта и освобождения оккупированных территорий. Являясь руководителем межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан, Роман Насиров принимал активное участие в процессах налаживания дружественных отношений и экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Благодаря его усилиям возглавляемая им группа дружбы Украина-Азербайджан всегда выражала поддержку относительно единства народа Азербайджана и территориальной целостности Украины, понимая важность решения данного вопроса для обеих стран на пути к экономической независимости и стратегическому партнерству наших стран.

Как отметил Почетный консул Азербайджанской Республики в г. Харьков Афган Салманов, Роман Насиров в своей деятельности всегда поддерживал политику действующего Президента Азербайджанкой Республики господина Ильхама Алиева.

Значимым моментом для украинско-азербайджанской дружбы стало участие Романа Насирова как официального представителя от Украины на церемонии открытия Европейских игр 2015 в Баку. Это еще раз подчеркивает его активное участие в развитии отношений между странами.

Роман Насиров всегда принимал активное участие в развитии Почетного консульства Азербайджанской Республики в г.Харьков, тем самым выражая свою четкую гражданскую позицию.

Как говорит Почетный консул Азербайджанской Республики в г.Харьков Афган Салманов, кандидатура Романа Насирова на пост Президента Украины является действительно достойной, так как он как никто другой сможет определить новые приоритетные направления развития экономики Украины. Нам приятно отметить тот, факт, что кандидатом на пост Президента Украины является человек, который знает и уважает историю как Украины, так и Азербайджана, а также гордится своей исторической родиной.

Почетное консульство Азербайджанской Республики в г.Харьков выражает свою искреннюю признательность Роману Насирову и желает ему удачи в достижении намеченных целей.