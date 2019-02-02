В Киргизии создадут Национальную академию по исследованию эпоса "Манас" и изучению творчества писателя Чингиза Айтматова, соответствующий указ подписал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

"Президент подписал указ об учреждении Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова для сохранения, популяризации, всестороннего и углубленного исследования эпоса "Манас" и киргизской эпической культуры в целом, а также художественного, гуманистического, философско-этического наследия Ч.Айтматова, имеющего всемирное значение", - сообщили в пресс-службе главы государства.

В тексте указа отмечается, что "киргизский язык, богатое культурное наследие давнего и недавнего исторического прошлого и сейчас, и в будущем должны составить духовную базу киргизской национальной государственности, стать моральным стержнем и путеводной звездой в деле воспитания подрастающих поколений".

В соответствии с указом в деятельности Академии рекомендовано предусмотреть содействие проведению исследований эпоса "Манас" и творческого наследия Ч.Айтматова, организацию, проведение и участие в конференциях, проектах, конкурсах, симпозиумах и других мероприятиях, в том числе международных, а также издание исследовательских, научно-популярных трудов, публикаций, изготовление аудиовизуальных, учебно-просветительских, познавательных материалов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, Национальная академия будет обеспечивать деятельность Международного Иссык-Кульского форума, инициатором проведения которого в конце 1980-х годов был Ч.Айтматов, поощрять инициативы по популяризации на местном, национальном и международном уровнях эпоса "Манас" и произведений писателя, "как неотъемлемой части сокровищницы национальной и мировой литературы", добавили в пресс-службе.

В 2018 году в Киргизии широко отмечалось 90-летие Ч.Айтматова. Киргизский эпос "Манас", представляющий трилогию "Манас", "Сейтек" и "Семетей", в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН признан частью духовного и историко-культурного достояния человечества.