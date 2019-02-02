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Дальнее зарубежье 02.02.2019 12:09

Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

США намерены направить гуманитарную помощь в Венесуэлу по запросу оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом этой латиноамериканской страны, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"В соответствии с просьбой временного президента Хуана Гуайдо и после консультаций с его представителями США соберут и доставят гуманитарную помощь: лекарства, хирургические инструменты и пищевые добавки для народа Венесуэлы", - написал он в Twitter.

Дж.Болтон также в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. "Настало время для того, чтобы Мадуро ушел с дороги", - отметил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]