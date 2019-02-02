США намерены направить гуманитарную помощь в Венесуэлу по запросу оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом этой латиноамериканской страны, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
"В соответствии с просьбой временного президента Хуана Гуайдо и после консультаций с его представителями США соберут и доставят гуманитарную помощь: лекарства, хирургические инструменты и пищевые добавки для народа Венесуэлы", - написал он в Twitter.
Дж.Болтон также в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. "Настало время для того, чтобы Мадуро ушел с дороги", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»