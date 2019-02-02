ОНК просит полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников обратился к главе столичной полиции Олегу Баранову с просьбой провести проверку причин возникновения синяков и ссадин у Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.
"На основании Федерального закона 76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" мною в адрес Баранова направлена информация, в которой я прошу провести проверку возникновения телесных повреждений на теле Чуприкова", - сказал "Интерфаксу" И.Мельников.
По его словам, ранее при посещении в ИВС Д.Чуприкова членами ОНК у обвиняемого были зафиксированы синяки, царапины, ссадины на теле. При этом сам Д.Чуприков объяснил их правозащитникам тем, что упал, поскользнувшись на льду.
Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд отправил его под арест до 27 марта.
Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Д.Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.
Сам Д.Чуприков в беседе с членами ОНК извинился за свой поступок, отметив, что украл картину, чтобы привлечь к себе внимания. При этом он настаивал, что собирался ее вернуть.
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