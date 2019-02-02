Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев

СНГ 02.02.2019 18:32

ОНК просит полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников обратился к главе столичной полиции Олегу Баранову с просьбой провести проверку причин возникновения синяков и ссадин у Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"На основании Федерального закона 76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" мною в адрес Баранова направлена информация, в которой я прошу провести проверку возникновения телесных повреждений на теле Чуприкова", - сказал "Интерфаксу" И.Мельников.

По его словам, ранее при посещении в ИВС Д.Чуприкова членами ОНК у обвиняемого были зафиксированы синяки, царапины, ссадины на теле. При этом сам Д.Чуприков объяснил их правозащитникам тем, что упал, поскользнувшись на льду.

Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд отправил его под арест до 27 марта.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Д.Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Сам Д.Чуприков в беседе с членами ОНК извинился за свой поступок, отметив, что украл картину, чтобы привлечь к себе внимания. При этом он настаивал, что собирался ее вернуть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУИНДЖИ, ФИГУРАНТ, ОНК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]