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Дальнее зарубежье 02.02.2019 14:46

Сторонники Мадуро и Гуайдо готовятся к демонстрациям в Венесуэле

Демонстрации сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонента - провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо - пройдут в субботу в венесуэльских городах, сообщает агентство ЭФЭ.

Ожидается, что Н.Мадуро выступит перед своими сторонниками в Каракасе, причем это будет его первым появлением на столь многолюдном мероприятии за несколько месяцев.

В свою очередь, сторонники оппозиции намерены провести акции протеста против Н.Мадуро в ряде городов Венесуэла, а также за ее пределами.

Латиноамериканские СМИ отмечают, что оппозиционеры хотели бы повторить успех, достигнутый в конце января, когда в ходе их демонстраций Х.Гуайдо провозгласил себя президентом. Тогда его сторонникам удалось победить в своеобразной информационной войне: их акции привлекли значительно большее внимание СМИ в мире, чем акции, организованные властями. Кроме того, согласно опубликованным фотоснимкам, оппозиции удалось собрать более многолюдные митинги.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]