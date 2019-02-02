Спикер Госдумы: выйдя из ДРСМД, США сделали мишенью Европу

США поставили под угрозу мировую безопасность своим решением по ДРСМД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями. Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", - заявил журналистам в субботу В.Володин.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля.

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он в ходе брифинга в Госдепе США.

"Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - сказал М.Помпео.