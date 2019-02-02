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СНГ 02.02.2019 13:04

Путин назвал прямым нарушением ДРСМД проводимые США испытания баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО

Президент РФ Владимир Путин назвал прямым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) использование Соединенными Штатами баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО в Европе.

Президент обсудил ситуацию, складывающуюся вокруг ДРСМД, с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

С.Лавров подчеркнул, что, по данным российской стороны, США "начали нарушать ДРСМД с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования".

"Впоследствии они стали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы ПРО, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", - сказал С.Лавров.

В.Путин подчеркнул, что "это прямое нарушение Договора".

"Это прямое нарушение Договора. Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше, в Японии", - согласился глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРО, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]