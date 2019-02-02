Путин назвал прямым нарушением ДРСМД проводимые США испытания баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО

Президент РФ Владимир Путин назвал прямым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) использование Соединенными Штатами баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО в Европе.

Президент обсудил ситуацию, складывающуюся вокруг ДРСМД, с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

С.Лавров подчеркнул, что, по данным российской стороны, США "начали нарушать ДРСМД с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования".

"Впоследствии они стали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы ПРО, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", - сказал С.Лавров.

В.Путин подчеркнул, что "это прямое нарушение Договора".

"Это прямое нарушение Договора. Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше, в Японии", - согласился глава МИД РФ.