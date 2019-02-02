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Дальнее зарубежье 02.02.2019 22:16

В Китае предупреждают о негативных последствиях выхода США из ДРСМД

Власти Китая не одобряют решение США начать процесс выхода из ДРСМД, сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на МИД страны.

В Пекине предупреждают, что отказ от ДРСМД может привести к "негативным последствиям". Кроме того, китайская сторона призывает РФ и США к конструктивному диалогу, нацеленному на преодоление разногласий, отмечает издание.

Кроме того, в МИД КНР подчеркнули в заявлении, что ДРСМД играет важную роль в том, что касается поддержания стратегического баланса в мире. Поэтому в Пекине "выступают против выхода США из соглашения".

"В настоящее время важно сохранить имеющееся соглашения и имплементировать его, а не разрабатывать новый договор", - считают в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Также в Пекине заявили, что "Китай выступает против идеи присоединения других сторон к договору". Этот комментарий последовал после прозвучавших в пятницу слов президента США Дональда Трампа, отметившего, что в настоящее время проблема ракет средней и меньшей дальности касается уже далеко не только США и России. В частности, арсенал таких ракет есть у КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ДРСМД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]