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СНГ 02.02.2019 13:30

РФ не будет втягиваться в затратную гонку вооружений - Путин

Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратить Ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В связи с этим глава государства поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы.

"Владимир Владимирович, мы рассмотрели детально этот вопрос, в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", - ответил на это С.Шойгу.

"Без увеличения бюджета Минобороны", - уточнил президент.

Глава оборонного ведомства ответил утвердительно.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]