Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев

СНГ 02.02.2019 15:17

Россия предложила США в рамках ДРСМД беспрецедентные меры транспарентности - Лавров

Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а взамен получила ультиматумы, которые принять не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы стремились делать все, чтобы этот договор спасти, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе, да и в мире в целом", - сказал С.Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что в последний раз такие попытки были предприняты 15 января, когда американцы по просьбе российской стороны, наконец, согласились провести консультации в Женеве.

"Мы предложили по согласованию с министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому договору, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ", - заявил С.Ларов.

По его словам, "эти попытки, эти предложения были американцами торпедированы, и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который мы, конечно же, принять не можем, поскольку он противоречит духу и букве самого договора".

Он обратил внимание на то, что американцы объявили о приостановке своего участия в ДРСМД и "объявили, что не будут считать себя связанными обязательствами по этому документу". "То есть будут производить ракеты, насколько можно понять, в дополнение к тем НИОКР, которые уже санкционированы в текущем бюджете", - подчеркнул министр.

Как заявил С.Лавров, "эта ситуация, конечно, усугубляет положение, сложившееся за последние годы в целом в сфере ядерного разоружения, стратегической стабильности".

В связи с этим он напомнил, в частности, о выходе США в 2002 году из Договора о ПРО.

С.Лавров напомнил также о том, что американцы уклонились от российской инициативы, выдвинутой в 2007 году, о сотрудничестве по решению проблем третьего позиционного района ПРО США в Европе.

"В 2010 году на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне мы высказались в очередной раз за то, чтобы коллективными силами России, США и Европы создать на нашем общем континенте противоракетную оборону. Этот призыв не был услышан. (...) Вся эта добрая воля свелась к тому, что американцы настаивали на том, чтобы мы просто смирились с их подходом к организации этой ПРО, хотя этот подход таил в себе очевидные риски и угрозы для нашей безопасности", - отметил глава МИД РФ.

Он также напомнил, что в 2014 году США заявили о прекращении диалога о ПРО и разворачивают сейчас позиционные районы в Европе и в Азии, укрепляют соответствующие системы, в том числе на Аляске и на Восточном побережье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДРСМД, США, ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ


Похожие новости


США уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД - МИД РФ Спикер Госдумы: выйдя из ДРСМД, США сделали мишенью Европу США в субботу уведомят Россию о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля - Помпео Выход США из ДРСМД неизбежен - Рябков Достичь прогресса по ДРСМД на переговорах с замгоссекретаря США не удалось - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]