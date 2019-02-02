Россия предложила США в рамках ДРСМД беспрецедентные меры транспарентности - Лавров

Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а взамен получила ультиматумы, которые принять не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы стремились делать все, чтобы этот договор спасти, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе, да и в мире в целом", - сказал С.Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что в последний раз такие попытки были предприняты 15 января, когда американцы по просьбе российской стороны, наконец, согласились провести консультации в Женеве.

"Мы предложили по согласованию с министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому договору, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ", - заявил С.Ларов.

По его словам, "эти попытки, эти предложения были американцами торпедированы, и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который мы, конечно же, принять не можем, поскольку он противоречит духу и букве самого договора".

Он обратил внимание на то, что американцы объявили о приостановке своего участия в ДРСМД и "объявили, что не будут считать себя связанными обязательствами по этому документу". "То есть будут производить ракеты, насколько можно понять, в дополнение к тем НИОКР, которые уже санкционированы в текущем бюджете", - подчеркнул министр.

Как заявил С.Лавров, "эта ситуация, конечно, усугубляет положение, сложившееся за последние годы в целом в сфере ядерного разоружения, стратегической стабильности".

В связи с этим он напомнил, в частности, о выходе США в 2002 году из Договора о ПРО.

С.Лавров напомнил также о том, что американцы уклонились от российской инициативы, выдвинутой в 2007 году, о сотрудничестве по решению проблем третьего позиционного района ПРО США в Европе.

"В 2010 году на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне мы высказались в очередной раз за то, чтобы коллективными силами России, США и Европы создать на нашем общем континенте противоракетную оборону. Этот призыв не был услышан. (...) Вся эта добрая воля свелась к тому, что американцы настаивали на том, чтобы мы просто смирились с их подходом к организации этой ПРО, хотя этот подход таил в себе очевидные риски и угрозы для нашей безопасности", - отметил глава МИД РФ.

Он также напомнил, что в 2014 году США заявили о прекращении диалога о ПРО и разворачивают сейчас позиционные районы в Европе и в Азии, укрепляют соответствующие системы, в том числе на Аляске и на Восточном побережье.