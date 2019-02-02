Лавров: Договор о СНВ находится под угрозой из-за действий США

В Москве считают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) находится под угрозой из-за действий США, настаивают на необходимости инспекций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В.Путин обсудил с С.Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию в сфере ограничения наступательных вооружений.

"Еще один остающийся после ДРСМД действующим - Договор о стратегических наступательных вооружениях. Он имеет важнейшее значение для того, чтобы сохранять хоть какую-то стратегическую стабильность, глобальный паритет", - отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что Договор о СНВ "тоже находится под угрозой".

"Его в целом эффективное функционирование ставится под вопрос тем, что США недавно решили вывести из зачета 56 пусковых установок на подводных лодках для запуска "Трайдентов" и 41 тяжелый бомбардировщик под тем предлогом, что они переоборудуются в неядерное оснащение", - сообщил глава МИД РФ.

По словам С.Лаврова, "такое допускается Договором, но другая сторона имеет полное право убедиться, что это переоборудование реализуется таким образом, чтобы исключить возвратный потенциал, чтобы нельзя было технически вернуть эти переоборудованные средства".

В.Путин в ответ подчеркнул: "Инспекция нужна".