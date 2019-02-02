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Дальнее зарубежье 02.02.2019 21:00

Македония подпишет 6 февраля протокол с НАТО о присоединении к альянсу

Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе объявила о предстоящем подписании протокола о присоединении к НАТО Македонии.

"В среду, 6 февраля, 2019 года постоянные представители при НАТО 29 членов альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье", - сообщается в коммюнике организации.

В нем отмечается, что церемония пройдет в присутствии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

Вступление в альянс страны, меняющей название с Македонии на Северную Македонию, стало возможным после заключения соответствующего соглашения с Грецией.

Как сообщалось ранее, после подписания протокола Скопье сможет участвовать в совещаниях НАТО. Однако страна станет полноправным членом альянса только после ратификации этого протокола всеми нынешними 29 государствами организации.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, НАТО, ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]