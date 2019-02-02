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Дальнее зарубежье 02.02.2019 21:25

Компания из ОАЭ подтвердила факт покупки венесуэльского золота

Компания, базирующаяся в ОАЭ, подтвердила в субботу, что купили три тонны золота у властей Венесуэлы, передает Associated Press.

В компании Noor Capital пояснили в заявлении, что "не проводили каких бы то ни было незаконных или запрещенных транзакций, и что покупка не нарушала международные правила.

В то же время, в компании пообещали, что пока воздержатся от дальнейших подобных сделок с Каракасом. "До тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital не будет проводить дальнейшие транзакции", - отмечается в заявлении.

Ранее американский сенатор Марко Рубио в соцсетях обвинил Noor Capital в покупке золота у правительства Николаса Мадуро, против которого выступают США и ряд их союзников.

В последние дни во многих СМИ активно обсуждается тема золота в Венесуэле: предполагается, что в Каракасе стремятся продать часть своих запасов, чтобы решить часть финансовых проблем.

В конце января в Венесуэле разгорелся политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали Вашингтон и многие его союзники. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что не уйдет от власти, а оппозиционера он считает узурпатором.

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Тэги: ОАЭ, ВЕНЕСУЭЛА, ЗОЛОТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]