Компания из ОАЭ подтвердила факт покупки венесуэльского золота

Компания, базирующаяся в ОАЭ, подтвердила в субботу, что купили три тонны золота у властей Венесуэлы, передает Associated Press.
В компании Noor Capital пояснили в заявлении, что "не проводили каких бы то ни было незаконных или запрещенных транзакций, и что покупка не нарушала международные правила.
В то же время, в компании пообещали, что пока воздержатся от дальнейших подобных сделок с Каракасом. "До тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital не будет проводить дальнейшие транзакции", - отмечается в заявлении.
Ранее американский сенатор Марко Рубио в соцсетях обвинил Noor Capital в покупке золота у правительства Николаса Мадуро, против которого выступают США и ряд их союзников.
В последние дни во многих СМИ активно обсуждается тема золота в Венесуэле: предполагается, что в Каракасе стремятся продать часть своих запасов, чтобы решить часть финансовых проблем.
В конце января в Венесуэле разгорелся политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали Вашингтон и многие его союзники. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что не уйдет от власти, а оппозиционера он считает узурпатором.
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