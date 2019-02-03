На одном из центральных проспектов грузинской столицы в сквере перед административным зданием Тбилисского государственного медицинского университета открыли "Монумент счастья", с изображением солнца, как символа силы, движущей всем живым на Земле.

В середине семиметровой монументальной композиции, которую создал грузинский скульптор Леван Вардосанидзе, написано слово "счастье" на грузинском и английском языках.

Идея установления такой скульптуры принадлежит профессору, известному врачу-гинекологу, одному из выпускников медицинского университета Арсену Гвенетадзе, который передал монумент в дар своему родному вузу.

"Цель заключается в том, чтобы люди нашли в себе счастье, ведь его нельзя купить, подарить, им можно только поделиться. Эта идея у меня появилась летом 2017 года в Швейцарии, в доме-музее Чарли Чаплина. Я понял, что мой народ нуждается в счастье, нужно, чтобы мы делились им друг с другом, и, вернувшись, я начал думать о создании такой скульптуры", - сказал журналистам А.Гвенетадзе.

На монументе изображены пять континентов мира в олимпийских цветах: голубом, желтом, черном, зеленом и красном. На нем начертаны пять слов - "рождение", "образование", "продвижение", "успех", "счастье".

"Это тоже символично, потому что в нашем вузе учатся студенты с пяти континентов мира, из 69 стран, включая Грузию. Я верю, что этот монумент станет памятником признания и любви и принесет много счастья нашим студентам, всем гражданам", - заявил ректор университета Зураб Вадачкория.

На открытии монумента А.Гвенетадзе сообщил и об идее создания "Академии счастья".

"Прийти в академию и познать смысл счастья смогут все - и взрослые, и дети. Это не будет учреждением, где в одном здании будут учить чему-то. Это не коммерция, это будет объединение людей, которые загорелись идеей создания такой академии. В какой форме, какими лекциями, свободными или для школ и университетов, над этим мы сейчас работаем", - отметил А.Гвенетадзе.