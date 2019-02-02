Глава УМК примет участие в международном форуме в ОАЭ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба УМК.

«Целью визита, осуществляемого по приглашению советника президента ОАЭ, cултана Аль Румейси, является участие 2-4 февраля в Абу-Даби в Глобальном форуме человеческого братства», - говорится в сообщении.

Среди участников мероприятия будет Папа Римский Франциск и другие мировые религиозные деятели.

Форум посвящен обсуждению вопросов борьбы с экстремизмом, пропаганды межнационального и межрелигиозного диалога, защиты духовных ценностей, предотвращения религиозно-этнического фанатизма, служащего причиной конфликтов и войн.

Р.Бабаев