В Австралии из соображений безопасности эвакуировали людей из аэропорта Брисбена

Сотрудники полиции Австралии в субботу провели эвакуацию людей из аэропорта города Брисбен, сообщают западные СМИ.

Согласно первым данным, эвакуацию провели, когда выяснилось, что находящийся в аэропорту мужчина объявил, что у него есть бомба и нож. В итоге полицейские его задержали, пострадавших нет.

О том, действительно ли этот человек был вооружен, не сообщается.