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СНГ 03.02.2019 10:24

ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании в субботу.

Как сообщалось, П.Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины.

3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.

8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

21 января министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, и в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.

Со своей стороны Коммунистическая партия Украины считает политически мотивированным и антиконституционным решение ЦИК об отказе ее лидеру П.Симоненко в регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

"Недопуск на президентские выборы кандидата от Компартии - партии, которая официально зарегистрирована министерством юстиции и регулярно сдает налоговые отчеты, - это сугубо политическая акция, опирающаяся на антиконституционные законы о "декоммунизации" и подзаконные акты этого режима", - говорится в заявлении на сайте партии в субботу.

В КПУ считают отказ П.Симоненко в регистрации на выборах президента "грубейшим нарушением прав и свобод человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и соответствующей Европейской конвенции".

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, СИМОНЕНКО, ОТКАЗ


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