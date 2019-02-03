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Регион 03.02.2019 09:28

В Иране сообщили об успешном испытании крылатой ракеты нового типа

Министр обороны Ирана Амир Хатами объявил в субботу об успешном испытании новой крылатой ракеты, сообщают официальные иранские СМИ.

Ракета, получившая название "Ховейзех", разработана и произведена полностью в Иране. В ходе испытаний она поразила мишень на расстоянии в 1,2 тыс. км. По словам министра, дальность ракеты достигает 1 350 км.

Церемония презентации крылатой ракеты состоялась в Тегеране. О том, когда прошли ее испытания, в сообщениях не говорится.

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН, В Тегеране же заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]