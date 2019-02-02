Сильное землетрясение зафиксировано близ Суматры

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в акватории Индийского океана в 229 км к югу от города Паданг на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:59 мск в субботу землетрясения имел координаты -2.98 градуса южной широты и 99.96 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
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