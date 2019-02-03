11 задержанных в Кабо-Верде граждан РФ скоро предстанут перед судом - посольство

11 россиян, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде девяти тонн кокаина, должны в скором времени предстать перед судом, обвинения им пока не предъявлены, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Кабо-Верде.
"По последней информации пока никаких обвинений не предъявлено. В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения", - сказали в российской дипмиссии.
Собеседник агентства отметил, что "на данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции".
"Условия содержания их нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего", - заключил он.
В пятницу в порту Прая на Кабо-Верде было задержано судно, на котором находились 11 моряков, подозреваемых в контрабанде девяти тонн кокаина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»