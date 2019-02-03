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Дальнее зарубежье 03.02.2019 12:16

11 задержанных в Кабо-Верде граждан РФ скоро предстанут перед судом - посольство

11 россиян, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде девяти тонн кокаина, должны в скором времени предстать перед судом, обвинения им пока не предъявлены, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Кабо-Верде.

"По последней информации пока никаких обвинений не предъявлено. В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения", - сказали в российской дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что "на данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции".

"Условия содержания их нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего", - заключил он.

В пятницу в порту Прая на Кабо-Верде было задержано судно, на котором находились 11 моряков, подозреваемых в контрабанде девяти тонн кокаина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КАБО/ВЕРДЕ, ГРАЖДАНЕ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]