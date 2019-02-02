Минмолодежи и спорта получит около 11 млн манатов на завершение строительства Олимпийского комплекса в Тертере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Олимпийского спортивного комплекса в Тертерском районе, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделено 10 млн 933,9 тыс. манатов.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Р.Бабаев