"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

Во Франции участники движения "желтые жилеты" проводят в субботу уже ставшие традиционные еженедельные акции протеста против правительства, сообщают парижские СМИ.
В столице Франции тысячи человек проводят марш, в ходе которого призывают запретить полиции применять наиболее травмоопасные средства для разгона демонстрантов.
Также акции "желтых жилетов" проходят в Марселе, Валансе, Бордо, Тулузе. Судя по фотографиям, в них участвуют тысячи человек, однако официальных данных по численности демонстрантов пока не поступало.
Азербайджанская армия находится в состоянии полной боеготовности – министр обороны
Глава УМК примет участие в международном форуме в ОАЭ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе-19 повысился на 3,4%
Добыча нефти в РФ в январе-19 на 0,4% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше января-18 - ЦДУ ТЭК
Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м
Бывший форвард «Сампдории» и «Болоньи» Сансоне перешел в «Нефтчи»
Минмолодежи и спорта получит около 11 млн манатов на завершение строительства Олимпийского комплекса в Тертере
Франция возглавила топ стран по расходам иностранных туристов в 2018 году
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся своим земляком Романом Насировым
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»