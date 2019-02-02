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Дальнее зарубежье 02.02.2019 19:46

"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

Во Франции участники движения "желтые жилеты" проводят в субботу уже ставшие традиционные еженедельные акции протеста против правительства, сообщают парижские СМИ.

В столице Франции тысячи человек проводят марш, в ходе которого призывают запретить полиции применять наиболее травмоопасные средства для разгона демонстрантов.

Также акции "желтых жилетов" проходят в Марселе, Валансе, Бордо, Тулузе. Судя по фотографиям, в них участвуют тысячи человек, однако официальных данных по численности демонстрантов пока не поступало.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖИЛЕТЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]