Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США планируют производить ракеты средней дальности

Минобороны РФ опубликовало снимки ракетного завода в штате Аризоне, где по их утверждениям, США планируют начать производство ракет средней дальности.
Снимки завода опубликованы на официальной странице министерства в социальной сети "Вконтакте".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что по имеющимся у него данным, США уже два года готовятся к производству ракет средней и меньшей дальности.
"По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации "Raytheon" в городе Тусон, штат Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности", - сообщили в министерстве.
По данным военного ведомства, за два последних года "площадь завода увеличилась на 44% - с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек".
"Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая - "на разработку наземной ракеты средней дальности", - добавили в Минобороны.
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