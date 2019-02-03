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СНГ 03.02.2019 11:40

Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США планируют производить ракеты средней дальности

Минобороны РФ опубликовало снимки ракетного завода в штате Аризоне, где по их утверждениям, США планируют начать производство ракет средней дальности.

Снимки завода опубликованы на официальной странице министерства в социальной сети "Вконтакте".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что по имеющимся у него данным, США уже два года готовятся к производству ракет средней и меньшей дальности.

"По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации "Raytheon" в городе Тусон, штат Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, за два последних года "площадь завода увеличилась на 44% - с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек".

"Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая - "на разработку наземной ракеты средней дальности", - добавили в Минобороны.

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Тэги: США, ЗАВОД, РАКЕТЫ, ФОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]