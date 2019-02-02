Болтону не понравилось решение Мадуро помочь пострадавшей от торнадо Кубе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу раскритиковал решение властей Венесуэлы направить помощь пострадавшей от разрушительных торнадо Кубе.
"Это еще один пример того, как Мадуро "покупает" себе иностранную поддержку. Вместо того, чтобы помочь собственному народу, он предпочитает помогать своим покровителям на Кубе. США готовы поддерживать законное правительство Венесуэлы", - написал он в Twitter, комментируя новость о том, что в Каракасе решили направить военных и стройматериалы на Кубу, чтобы помочь восстановить поврежденные стихией сооружения.
Под термином "законное правительство" Дж.Болтон имеет в виду оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом. США признали его законным лидером страны.
Дж.Болтон в последние дни регулярно использует Twitter для критики президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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