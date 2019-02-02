Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев

Дальнее зарубежье 02.02.2019 20:00

Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции

Генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил в субботу о решении поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, сообщают латиноамериканские СМИ.

Военачальник обнародовал видео, в котором сообщает о своем решении и утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

До сих этот генерал отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.

В субботу в стране отмечают 20-ю годовщину прихода к власти покойного президента страны Уго Чавеса. По этому поводу сторонники нынешнего президента Николаса Мадуро проводят демонстрации в Каракасе. В свою очередь, сторонники провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Х.Гуайдо в субботу собираются на акции протеста против властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГЕНЕРАЛ, ОППОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]