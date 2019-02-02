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Внутренняя политика 02.02.2019 20:36

Азербайджанская армия находится в состоянии полной боеготовности – министр обороны

Азербайджанская армия является боеспособной для выполнения любой поставленной задачи, заявил министр обороны Закир Гасанов.

«Что касается сегодняшнего состояния Азербайджанской армии, то она полностью боеспособна. Готова выполнить любое боевое задание», - подчеркнул министр на общереспубликанском собрании молодежи, служащей в Национальной армии, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам З.Гасанова, проводимые в армии реформы создали новые условия для повышения ее оперативной, боевой и морально-психологической готовности.

«Самое основное это то, что молодежь представляет 70% специалистов, обеспечивающую боевую способность армии», - отметил он.

Министр обороны подчеркнул роль главы государства в усилении мощи национальной армии. Как сказал З.Гасанов, в результате особого внимания и заботы президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в последние году еще более увеличилась боеспособность армии, значительно окрепла материально-техническая база, предприняты важные шаги по улучшению социального положения военнослужащих.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, БОЕГОТОВНОСТЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]