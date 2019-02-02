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Дальнее зарубежье 02.02.2019 20:46

Сторонники Мадуро и оппозиционеры собираются на демонстрации в Каракасе

Несколько тысяч сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются в субботу на демонстрацию в центре Каракаса, сообщают латиноамериканские СМИ.

Поводом для проведения акции стало 20-летие со дня прихода ко власти предшественника Н.Мадуро на президентском посту Уго Чавеса. Однако наблюдатели воспринимают демонстрацию как проверку того, насколько широкую поддержку населения удалось сохранить президенту на фоне острого политического кризиса.

В то же время в восточной части Каракаса начинается многотысячная акция протеста против правительства, организованная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. В конце января он провозгласил себя временным президентом страны, а Н.Мадуро назвал узурпатором.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, СТОЛИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]