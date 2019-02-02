Бывший форвард «Сампдории» и «Болоньи» Сансоне перешел в «Нефтчи»

Бакинский «Нефтчи» подписал полуторагодичный контракт с итальянским нападающим Джанлукой Сансоне, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

31-летний форвард будет в составе нефтяников под 16 номером. Он станет первым итальянцем, который сыграет в чемпионате Азербайджана.

Сансоне в текущем сезоне провел два матча за «Новару» в серии С и забил один мяч. Ранее он также выступал за «Сампдорию», «Сассуоло», «Болонью», «Торино» и другие команды.

Р.Бабаев