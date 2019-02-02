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Спорт 02.02.2019 19:36

Бывший форвард «Сампдории» и «Болоньи» Сансоне перешел в «Нефтчи»

Бакинский «Нефтчи» подписал полуторагодичный контракт с итальянским нападающим Джанлукой Сансоне, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

31-летний форвард будет в составе нефтяников под 16 номером. Он станет первым итальянцем, который сыграет в чемпионате Азербайджана.

Сансоне в текущем сезоне провел два матча за «Новару» в серии С и забил один мяч. Ранее он также выступал за «Сампдорию», «Сассуоло», «Болонью», «Торино» и другие команды.

Р.Бабаев

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Тэги: ФУТБОЛ, ТРАНСФЕР, НЕФТЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]