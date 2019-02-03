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Дальнее зарубежье 03.02.2019 09:00

Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести демонстрацию 12 февраля

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в субботу призвал своих сторонников провести масштабную акцию протеста против правительства Николаса Мадуро 12 февраля, сообщают латиноамериканские СМИ.

В ходе выступления на митинге в Каракасе он пообещал, что "через 10 суток нас ждет исторический день". Однако он не уточнил, что именно должно произойти.

Кроме того, Х.Гуайдо объявил, что работает над планом по доставке в страну гуманитарной помощи - через Бразилию и Колумбию.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]