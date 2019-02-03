Умер рэп-исполнитель Децл

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье, сообщается в официальном сообществе музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

О смерти музыканта также сообщил на своей странице в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

К.Толмацкому было 35 лет.

Как сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Павел Беленец в воскресенье, причиной смерти стала остановка сердца.

"К сожалению, это так. Предварительная причина - остановка сердца. Это произошло в Ижевске после концерта", - сказал П.Беленец.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что рэп-исполнитель прибыл в Ижевск из Перми для выступления на частном мероприятии местного предпринимателя в одном из клубов в центре города. "Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо. "Скорая помощь" констатировала смерть", - сказал собеседник агентства.

Владелица клуба Posh Lounge Аделия Усманова, где выступал Децл, рассказала, что в ночь своего последнего выступления у артиста было отличное настроение.

"Да, в нашем кафе на юбилее моего мужа выступал Децл (...) Настроение у артиста было отличное!", - написала она на своей странице в Instagram, отметив, что заходила к нему в гримерку поблагодарить за выступление.

"После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали "скорую". Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех",- добавила она.

Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти Децла, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-службе управления в воскресенье.

"По факту смерти проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование" - сказал собеседник агентства.

К.Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.