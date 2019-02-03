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Дальнее зарубежье 03.02.2019 11:18

Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном госдепом США.

Госсекретарь также заявил, что США предоставили России и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что США выдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]