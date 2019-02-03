Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном госдепом США.

Госсекретарь также заявил, что США предоставили России и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что США выдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора.