Мадуро остался доволен митингом в его поддержку и подтвердил готовность к досрочным выборам в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил в Twitter сторонников, пришедших на митинг в его поддержку в Каракасе, и подтвердил, что не возражает против досрочных выборов в парламент.
"Я благодарю благородный и героический народ Венесуэлы за готовность защищать наш суверенитет", - написал он, комментируя фотографии с демонстрации, прошедшей в центре Каракаса. "Здесь никто не сдается", - добавил Н.Мадуро.
Кроме того, он подтвердил, что не возражает против досрочных выборов в парламент при условии, что этого захочет народ. "Я согласен, что народ должен принимать решения по законодательной власти Венесуэлы", - подчеркнул президент, пообещав, что власти начнут консультации, чтобы понять, хотят ли венесуэльцы досрочные выборы в парламент.
Ранее, выступая на митинге, Н.Мадуро заявил, что поддерживает идею проведения таких выборов уже в 2019 году.
В субботу в Каракасе прошли митинги как в поддержку Н.Мадуро, так и провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Оба мероприятия, судя по фотографиям, опубликованным участниками и СМИ, были многолюдными. Однако многие сторонники оппозиции в соцсетях утверждают, что митинг Н.Мадуро на самом деле был скромным по масштабам и что власти пытаются это скрыть. Сторонники же Н.Мадуро обвиняют СМИ ряда стран в нежелании публиковать фотоснимки, показывающие, что на самом деле президента действительно пришли поддержать очень многие жители столицы.
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