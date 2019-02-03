В России к реальному лишению свободы приговаривается каждый третий осужденный - Генпрокуратура

Почти 80% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, заканчиваются обвинительным приговором, при этом каждый третий осужденный получает реальные сроки, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Согласно статистике за последние 2,5 года в среднем обвинительным приговором завершается разбирательство почти 80% дел из числа разрешенных по существу. При этом примерно каждый третий осужденный приговорен к реальному лишению свободы", - сказал А.Куренной.

Между тем согласно статистике в среднем в отношении каждого пятого подсудимого уголовное преследование прекращается судами по нереабилитирующим основаниям - в связи с деятельным раскаянием, изменением закона, истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"Но чаще всего уголовные дела прекращались в связи с примирением сторон", - уточнил А.Куренной.

Кроме того, отметил он, "по-прежнему большинству уголовных дел разрешено с использованием упрощенного порядка рассмотрения дел". "Это обстоятельство создает условия для снижения качества предварительного расследования и связано с повышенным риском нарушения прав граждан, в первую очередь потерпевших", - подчеркнул собеседник агентства.

В среднем, по его словам, в стране без полноценного судебного следствия (когда обвиняемые признают свою вину до суда и идут на сделку с правосудием - ИФ) рассматривается почти 70% дел.