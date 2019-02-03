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Дальнее зарубежье 03.02.2019 14:00

Мусонные дожди вызвали наводнения на северо-востоке Австралии, тысячи жителей эвакуированы

Тропические дожди, обрушившиеся на северные районы Австралии, привели к наводнениям на северо-востоке страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Отмечается, что на это время года в Австралии - лето - приходится сезон мусонных дождей, однако объем осадков намного превысил норму.

"По правде говоря, это событие, которое происходит не раз в 20 лет, а раз в 100 лет", - заявила журналистам премьер штата Квинсленд Анастасия Палащук.

Ненастная погода уже привела к эвакуации тысяч жителей региона. Еще тысячи жителей города Таунсвилл остались без света, а также оказались отрезанными от остальной части страны из-за затопления дорог.

Тем временем метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся. Также ожидаются сильный ветер и торнадо.

При сохранении ненастной погоды затопление грозит до 20 тыс. домов.

СМИ напоминают, что в то же самое время в засушливых районах на юге Австралии фиксируются рекордно высокие температуры. В штатах Виктория и Тасмания пожарные продолжают борьбу с природными пожарами, угрожающими населению.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ДОЖДИ, НАВОДНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]