Представители МИД и Минобороны РФ провели в Тегеране консультации по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны РФ встретились в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани и старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хоссейном Джабери Ансари.

"Были обсуждены задачи скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве. Рассмотрены также вопросы подготовки предстоящего трехстороннего саммита в Астанинском формате", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в воскресенье.

На консультациях, которые прошли накануне, состоялся также обмен мнениями по комплексу вопросов развития ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе, информирует Смоленская площадь.