Представители МИД и Минобороны РФ провели в Тегеране консультации по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны РФ встретились в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани и старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хоссейном Джабери Ансари.
"Были обсуждены задачи скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве. Рассмотрены также вопросы подготовки предстоящего трехстороннего саммита в Астанинском формате", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в воскресенье.
На консультациях, которые прошли накануне, состоялся также обмен мнениями по комплексу вопросов развития ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе, информирует Смоленская площадь.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджанская армия находится в состоянии полной боеготовности – министр обороны
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе-19 повысился на 3,4%
Добыча нефти в РФ в январе-19 на 0,4% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше января-18 - ЦДУ ТЭК
Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м
Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене
Минздрав Калужской области сообщает о госпитализации 31 человека после ДТП с автобусом
МВД: в ДТП с автобусом в Калужской области погибли трое взрослых и четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся своим земляком Романом Насировым
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»