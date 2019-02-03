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Регион 03.02.2019 14:27

Представители МИД и Минобороны РФ провели в Тегеране консультации по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны РФ встретились в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани и старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хоссейном Джабери Ансари.

"Были обсуждены задачи скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве. Рассмотрены также вопросы подготовки предстоящего трехстороннего саммита в Астанинском формате", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в воскресенье.

На консультациях, которые прошли накануне, состоялся также обмен мнениями по комплексу вопросов развития ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе, информирует Смоленская площадь.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]