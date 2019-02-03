Ученые пока не знают, как защитить от разрушительной морской стихии калининградское побережье

Ученое сообщество Калининградской области не готово предложить властям универсальный метод спасения морского побережья от разрушения, сообщила журналистам заместитель директора Атлантического отделения Института океанологии им. П.П.Ширшова Лейла Баширова.

"Что делать с исчезновением пляжей и берега во время сильных штормов, ученые не знают. У регионального научного сообщества нет единого мнения о методах защиты. У нас побережье большое. Закон сохранения энергии говорит, что наращиваем в одном месте - убывает в другом месте. Мы должны понимать, что это риски", - сказала Л.Баширова.

По ее словам, многие склоняются к методу, когда из глубин моря песок поднимется и привозится к пляжам. Но при этом страдает экология, так как мутная вода отрицательно воздействует на морских обитателей. Это прямой ущерб рыболовству. При этом море смывает этот песок обратно. Вопрос упирается и в финансовые расходы.

Л.Баширова отметила, что в настоящее время в Европе придерживаются мнения, что природе не стоит мешать строительством дамб и защитных сооружений. Она сама будет управлять ситуацией по своим законам.

"Нельзя всё подстраивать под хозяйственную деятельность человека. В этом и проблема, что мы не можем дать однозначного ответа. И потому у нас сегодня нет новой программы по берегозащите", - отметила Л.Баширова.

Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 км, из которых 73,3 км подвержены постоянному разрушению стихии. В настоящее время под защитой специальных гидротехнических сооружений - стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн - находятся только 12 км берега, однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов.