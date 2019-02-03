Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) потребовал от России компенсации за "советскую оккупацию".

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", - заявил министр в статье в газете "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht), посвященной отмечавшейся в субботу 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.

По его словам, "Россия как правопреемница Советского союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

Глава Минюста и ранее высказывался на эту тему. Возглавляемое им министерство оценивало ущерб от "советской оккупации" в 1,2 млрд евро. Он призывал присоединиться к таким требованиям и другие страны Балтии. В августе 2018 года он и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс (Dzintars Rasnacs) подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.

В то же время его высказывания не находили понимания в правительстве. Так, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что "внешняя политика Эстонии последовательна, и, как и предыдущие правительства, эстонское государство не занимается активным составлением и предъявлением требований о взыскании ущерба к Российской Федерации".

Российская сторона неоднократно указывала, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны.