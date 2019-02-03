В российских тюрьмах появятся хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.
"Сейчас планируем очень важное новшество. Директор Службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжелых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья", - сказал В.Максименко в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что тема содержания тяжелобольных заключенных "для ФСИН более чем актуальная".
"Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного (законодательством предусмотрен перечень таких заболеваний - ИФ) и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - сказал В.Максименко.
Однако, по его словам, "зачастую, пока проходит вся эта процедура, человек умирает".
"Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам", - сказал замглавы ФСИН.
Он отметил, что ухаживать за больными узниками будут на платной основе другие осужденные, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства.
По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438. "А в 2017 году таких документов мы направили 4191. Было освобождено 2341 человек", - сказал В.Максименко.
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