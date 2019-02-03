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СНГ 03.02.2019 16:16

В российских тюрьмах появятся хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.

"Сейчас планируем очень важное новшество. Директор Службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжелых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья", - сказал В.Максименко в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что тема содержания тяжелобольных заключенных "для ФСИН более чем актуальная".

"Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного (законодательством предусмотрен перечень таких заболеваний - ИФ) и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - сказал В.Максименко.

Однако, по его словам, "зачастую, пока проходит вся эта процедура, человек умирает".

"Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам", - сказал замглавы ФСИН.

Он отметил, что ухаживать за больными узниками будут на платной основе другие осужденные, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства.

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438. "А в 2017 году таких документов мы направили 4191. Было освобождено 2341 человек", - сказал В.Максименко.

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Тэги: РОССИЯ, ФСИН, ХОСПИСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]