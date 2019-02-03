"Марафон здоровья" проведут в российских тюрьмах

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) договорилась с Минздравом направить весной в колонии группы врачей для консультации и лечения узников, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы ФСИН Валерий Максименко.
"Мы планируем организовать акцию "Марафон здоровья". Уже начали переговоры с крупнейшими медицинскими центрами и клиниками Москвы и России. Планируем создать коллектив врачей, который будет выезжать в регионы и оказывать помощь заключенным в СИЗО и колониях", - сказал В.Максименко.
В частности, по его словам, будут приглашены специалисты по опорно-двигательной системе, желудочно-кишечному тракту, хирурги и онкологи, в том числе из онкоцентра имени Н.Н.Блохина.
"Сейчас уже собираем данные, в каких региональных учреждениях какие есть заболевания. Предварительное согласие от руководства клиник мы получили. Полагаю, к апрелю "марафон" будет запущен", - сказал В.Максименко.
Кроме этого, отметил он, ведомство готовит свой собственный автопоезд, оснащенный маммографом - аппаратом для исследования молочных желез.
"Болезнь этих органов наиболее распространена у наших подопечных-женщин. Направим его сначала в ближайшие к Москве области, затем такие же автопоезда отправятся по более широкому кругу регионов", - сказал замдиректора ФСИН.
По его словам, идея о такой акции родилась после успешного опыта взаимодействия с кардиоцентром имени А.Н.Бакулева, специалисты которого неоднократно выезжали в колонии и СИЗО Московского региона.
"Он (опыт - ИФ) показал прекрасные результаты - сотни осмотренных пациентов в московских и подмосковных учреждениях ФСИН, многим из которых была оказана помощь, даны высококвалифицированные консультации", - сказал В.Максименко.
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