Родственники погибших и пострадавшие в ДТП под Калугой получат до 2 млн руб. страховых выплат - союз страховщиков

Родственники пассажиров, погибших в результате в ДТП под Калугой, а также пострадавшие в этой аварии вправе рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СК "АльфаСтрахование".
"Мы держим на особом контроле эту ситуацию, все процедуры получения компенсаций максимально упрощены", - сказал президент НССО Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что размер страхового возмещения по погибшим составляет 2 млн рублей, также в законе предусмотрена выплата на погребение в размере 25 тыс. рублей.
По пострадавшим выплата рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ N1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тыс. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.
Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС РФ.
По последним данным, в результате аварии семь человек погибли, 28 госпитализированы.
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