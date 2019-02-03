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СНГ 03.02.2019 17:31

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП под Калугой получат до 2 млн руб. страховых выплат - союз страховщиков

Родственники пассажиров, погибших в результате в ДТП под Калугой, а также пострадавшие в этой аварии вправе рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СК "АльфаСтрахование".

"Мы держим на особом контроле эту ситуацию, все процедуры получения компенсаций максимально упрощены", - сказал президент НССО Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что размер страхового возмещения по погибшим составляет 2 млн рублей, также в законе предусмотрена выплата на погребение в размере 25 тыс. рублей.

По пострадавшим выплата рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ N1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тыс. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС РФ.

По последним данным, в результате аварии семь человек погибли, 28 госпитализированы.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, СТРАХОВАНИЕ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]