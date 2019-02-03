Минздрав Калужской области сообщает о госпитализации 31 человека после ДТП с автобусом

По уточненным данным, в больницы Калужской области госпитализирован 31 человек после ДТП с автобусом, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Константин Баранов.
"На данный момент госпитализирован 31 человек", - сказал К.Баранов.
"Часть пострадавших госпитализирована в ЦРБ Юхновского района, но основная нагрузка приходится на областную больницу", - отметил министр.
Как сообщили "Интерфаксу" в областной больнице, в детское отделение доставлены 13 детей, во взрослое - 5 человек.
Тяжелую травму получила только одна девочка, доставленная в Калужскую областную детскую больницу, у остальных 12 в основном синяки и ссадины, сообщил "Интерфаксу" главврач Виктор Михайлов.
Он подчеркнул, что угрозы жизням всех 13 детей ничто не угрожает. "Угрозы жизни детей нет, в оперативном лечении дети не нуждаются", - сказал В.Михайлов.
По словам главврача, всех детей обогрели, накормили обедом, помогли связаться с родственниками.
"Мы готовы выписать троих детей из больницы, но только если приедут их родители", - подчеркнул В.Михайлов.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Калужской области погибли семь человек.
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