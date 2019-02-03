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Дальнее зарубежье 03.02.2019 18:24

В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД

Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если переместит ракеты типа 9М729 за Уральские горы, заявили изданию Frankfurter Allgemeine курирующие внешнюю политику член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Родерих Кизеветтер, ХДС, и Рольф Мютцених, СДПГ, призывают Россию переместить свои новые ракеты типа 9М729 как можно дальше на восток - на другую сторону Уральских гор, чтобы они не могли бы достигнуть Европы", - пишет газета.

По мнению политиков, реализация такого предложения позволила бы "выстроить доверие" и возобновить диалог с Москвой.

"Оба политика отмечают, что США в ответ позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - пишет газета.

В то же время Р.Кизеветтер и Р.Мютцених полагают, что возможная передислокация российских ракет на восток должна проходить способом, поддающимся проверке; также необходимо наблюдать за новым расположением ракет, чтобы исключить возможность их внезапной обратной переброски в сторону Европы.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. В субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в договоре.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ДРСМД, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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