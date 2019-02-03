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Религия 03.02.2019 16:43

Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене

Папа римский Франциск в воскресенье выступил с призывом поскорее разрешить гуманитарный кризис в Йемене.

"Люди измучены долгим конфликтом, и многие дети голодают, а гуманитарная помощь недоступна. Крики этих детей и их родителей возносятся к Богу", - цитирует агентство Associated Press (AP) слова понтифика, сказанные во время проповеди в Ватикане.

Папа римский заявил о необходимости поддерживать режим прекращения огня, договоренность об установлении которого для отдельных районов Йемена была достигнута в минувшем декабре.

AP напоминает, что призывы понтифика прозвучали накануне начала его исторического визита на Аравийский полуостров: это первый раз, когда папа римский посещает этот регион.

Понтифик позднее примет участие в конференции по межрелигиозному диалогу в столице ОАЭ Абу-Даби. В то же время, напоминает AP, ОАЭ является главным союзником Саудовской Аравии против йеменских повстанцев.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЙЕМЕН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]