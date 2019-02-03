Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене

Папа римский Франциск в воскресенье выступил с призывом поскорее разрешить гуманитарный кризис в Йемене.
"Люди измучены долгим конфликтом, и многие дети голодают, а гуманитарная помощь недоступна. Крики этих детей и их родителей возносятся к Богу", - цитирует агентство Associated Press (AP) слова понтифика, сказанные во время проповеди в Ватикане.
Папа римский заявил о необходимости поддерживать режим прекращения огня, договоренность об установлении которого для отдельных районов Йемена была достигнута в минувшем декабре.
AP напоминает, что призывы понтифика прозвучали накануне начала его исторического визита на Аравийский полуостров: это первый раз, когда папа римский посещает этот регион.
Понтифик позднее примет участие в конференции по межрелигиозному диалогу в столице ОАЭ Абу-Даби. В то же время, напоминает AP, ОАЭ является главным союзником Саудовской Аравии против йеменских повстанцев.
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