Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах - министр

Правительство Франции признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой страны, если Николас Мадуро до конца воскресенья не объявит о новых президентских выборах, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо.
"Если к полуночи Мадуро не примет на себя обязательство организовать президентские выборы, тогда Франция будет рассматривать Хуана Гуайдо в качестве легитимной силы, способной их организовать, и мы будем считать его временным президентом до легитимных выборов в Венесуэле", - сказала она французскому телеканалу LCI.
Она также назвала "фарсом" предложение Н.Мадуро организовать досрочные парламентские выборы в Венесуэле.
Ранее Н.Мадуро подтвердил, что не возражает против досрочных выборов в парламент при условии, что этого захочет народ. "Я согласен, что народ должен принимать решения по законодательной власти Венесуэлы", - подчеркнул президент, пообещав, что власти начнут консультации, чтобы понять, хотят ли венесуэльцы досрочные выборы в парламент.
Накануне в Каракасе прошли митинги как в поддержку Н.Мадуро, так и провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Х.Гуайдо.
Выступая на митинге, Н.Мадуро заявил, что поддерживает идею проведения парламентских выборов уже в 2019 году.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджанская армия находится в состоянии полной боеготовности – министр обороны
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе-19 повысился на 3,4%
Добыча нефти в РФ в январе-19 на 0,4% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше января-18 - ЦДУ ТЭК
Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м
Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене
Минздрав Калужской области сообщает о госпитализации 31 человека после ДТП с автобусом
МВД: в ДТП с автобусом в Калужской области погибли трое взрослых и четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся своим земляком Романом Насировым
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»