Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах - министр

Правительство Франции признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой страны, если Николас Мадуро до конца воскресенья не объявит о новых президентских выборах, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо.

"Если к полуночи Мадуро не примет на себя обязательство организовать президентские выборы, тогда Франция будет рассматривать Хуана Гуайдо в качестве легитимной силы, способной их организовать, и мы будем считать его временным президентом до легитимных выборов в Венесуэле", - сказала она французскому телеканалу LCI.

Она также назвала "фарсом" предложение Н.Мадуро организовать досрочные парламентские выборы в Венесуэле.

Ранее Н.Мадуро подтвердил, что не возражает против досрочных выборов в парламент при условии, что этого захочет народ. "Я согласен, что народ должен принимать решения по законодательной власти Венесуэлы", - подчеркнул президент, пообещав, что власти начнут консультации, чтобы понять, хотят ли венесуэльцы досрочные выборы в парламент.

Накануне в Каракасе прошли митинги как в поддержку Н.Мадуро, так и провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Х.Гуайдо.

Выступая на митинге, Н.Мадуро заявил, что поддерживает идею проведения парламентских выборов уже в 2019 году.