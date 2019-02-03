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Дальнее зарубежье 03.02.2019 17:08

Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах - министр

Правительство Франции признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой страны, если Николас Мадуро до конца воскресенья не объявит о новых президентских выборах, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо.

"Если к полуночи Мадуро не примет на себя обязательство организовать президентские выборы, тогда Франция будет рассматривать Хуана Гуайдо в качестве легитимной силы, способной их организовать, и мы будем считать его временным президентом до легитимных выборов в Венесуэле", - сказала она французскому телеканалу LCI.

Она также назвала "фарсом" предложение Н.Мадуро организовать досрочные парламентские выборы в Венесуэле.

Ранее Н.Мадуро подтвердил, что не возражает против досрочных выборов в парламент при условии, что этого захочет народ. "Я согласен, что народ должен принимать решения по законодательной власти Венесуэлы", - подчеркнул президент, пообещав, что власти начнут консультации, чтобы понять, хотят ли венесуэльцы досрочные выборы в парламент.

Накануне в Каракасе прошли митинги как в поддержку Н.Мадуро, так и провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Х.Гуайдо.

Выступая на митинге, Н.Мадуро заявил, что поддерживает идею проведения парламентских выборов уже в 2019 году.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ТРЕБОВАНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]