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СНГ 04.02.2019 09:00

Саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Сочи 14 февраля - Песков

Трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана состоится в Сочи 14 февраля, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он сообщил "Интерфаксу", что 14 февраля также пройдёт встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]