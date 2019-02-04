Саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Сочи 14 февраля - Песков

Трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана состоится в Сочи 14 февраля, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он сообщил "Интерфаксу", что 14 февраля также пройдёт встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.