Трамп заявил о всеобщей усталости от войны в Афганистане, желании талибов заключить мир

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что движение "Талибан" желает заключить мир из-за усталости от войны в Афганистане.
"И смотрите, что происходит с "Талибаном". Они хотят мира. Они устали. Все устали... мне не нравятся бесконечные войны. Эта война", - сказал президент.
В то же время президент не стал строить предположений, как будет дальше развиваться ситуация с мирным урегулированием в Афганистане.
"Мы посмотрим, что произойдет; кто его знает", - сказал Д.Трамп.
При этом, по его словам, "за последние пять лет мы (США - ИФ) тратили в год около $50 млрд на Афганистан; это больше, чем многие страны тратят на все, включая образование, медицину и все остальное".
Однако президент подчеркнул, что в случае необходимости США могут перебросить обратно свои войска в Сирию и Афганистан.
Также президент затронул тему с уходом в отставку шефа Пентагона Джеймса Мэттиса.
"Он ушел в отставку, потому что я попросил его об этом. Он ушел в отставку, потому что я был очень славным с ним. Но я дал ему много денег, а он не преуспел в Афганистане. Меня не радовала та работа, что он делал в Афганистане", - добавил Д.Трамп.
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