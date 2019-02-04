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Дальнее зарубежье 04.02.2019 09:12

Трамп заявил о всеобщей усталости от войны в Афганистане, желании талибов заключить мир

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что движение "Талибан" желает заключить мир из-за усталости от войны в Афганистане.

"И смотрите, что происходит с "Талибаном". Они хотят мира. Они устали. Все устали... мне не нравятся бесконечные войны. Эта война", - сказал президент.

В то же время президент не стал строить предположений, как будет дальше развиваться ситуация с мирным урегулированием в Афганистане.

"Мы посмотрим, что произойдет; кто его знает", - сказал Д.Трамп.

При этом, по его словам, "за последние пять лет мы (США - ИФ) тратили в год около $50 млрд на Афганистан; это больше, чем многие страны тратят на все, включая образование, медицину и все остальное".

Однако президент подчеркнул, что в случае необходимости США могут перебросить обратно свои войска в Сирию и Афганистан.

Также президент затронул тему с уходом в отставку шефа Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Он ушел в отставку, потому что я попросил его об этом. Он ушел в отставку, потому что я был очень славным с ним. Но я дал ему много денег, а он не преуспел в Афганистане. Меня не радовала та работа, что он делал в Афганистане", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, АФГАНИСТАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]