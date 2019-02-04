В Таджикистане подросток насмерть подорвался на боеприпасе, собирая металлолом на территории военной базы

На полигоне российской военной базы в Таджикистане подорвался местный подросток, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД республики.
Согласно сообщению, трагедия произошла в воскресенье в полдень на полигоне 201-й российской военной базы "Ляур", расположенном в 40 километрах от Душанбе.
"Ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов 3 февраля подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета, когда занимался на территории полигона сбором металлолома", - отмечается в сообщении.
Как сообщили в МВД Таджикистана, подросток скончался на месте происшествия. Ведется следствие.
Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает, что комиссия ЦВО совместно с правоохранительными органами республики Таджикистан выясняют обстоятельства гибели гражданского лица на территории военного полигона 201 военной базы.
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, человек незаконно проник на запретную территорию полигона, где занимался поиском и сбором лома металла из боеприпасов и подорвался на неразорвавшемся боеприпасе.
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