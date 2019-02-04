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СНГ 04.02.2019 09:23

В Таджикистане подросток насмерть подорвался на боеприпасе, собирая металлолом на территории военной базы

На полигоне российской военной базы в Таджикистане подорвался местный подросток, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД республики.

Согласно сообщению, трагедия произошла в воскресенье в полдень на полигоне 201-й российской военной базы "Ляур", расположенном в 40 километрах от Душанбе.

"Ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов 3 февраля подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета, когда занимался на территории полигона сбором металлолома", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в МВД Таджикистана, подросток скончался на месте происшествия. Ведется следствие.

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает, что комиссия ЦВО совместно с правоохранительными органами республики Таджикистан выясняют обстоятельства гибели гражданского лица на территории военного полигона 201 военной базы.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, человек незаконно проник на запретную территорию полигона, где занимался поиском и сбором лома металла из боеприпасов и подорвался на неразорвавшемся боеприпасе.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПОЛИГОН, ПОДРОСТОК, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]